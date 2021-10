A Novara i No Green pass hanno inscenato un corteo di persone legate a un finto filo spinato, con pettorine che richiamavano le casacche dei deportati di Auschwitz . Una protesta che ha fatto insorgere l'Unione comunità ebraiche. "Davanti a farneticazioni come questa non si può invocare la libertà d'espressione garantita dalla Costituzione - dice Noemi Di Segni, presidente dell'Ucei -. Abbiamo assistito a un abuso e un'offesa alla Memoria".

Offesa la memoria - Quella che è stata offesa non è solo la Memoria ebraica ma la memoria "come patrimonio comune di una società e di una civiltà. Come spesso denunciato in questi mesi e anni, un presidio valoriale sempre più a rischio e il cui persistente oltraggio a rischio mette anche il nostro futuro", ha aggiunto Noemi Di Segni.

"Immagini scioccanti" - Sulla sfilata messa in scena dai No Green pass è intervenuto anche il ministro della Salute Roberto Speranza. "Ho visto immagini nelle ultime ore che mi hanno scioccato, con le manifestazioni che richiamano ai campi di concentramento che sono fuori da ogni grazia di Dio. Parlare di dittatura sanitaria mi sembra sinceramente utilizzare in maniera del tutto impropria una parola che bisognerebbe utilizzare con grandissima cautela, prudenza", ha detto a "Mezz'ora in più".

La protesta di Novara è andata in scena sabato pomeriggio in centro sotto i palazzi del Comune, della provincia e della Prefettura sollevando lo sdegno della comunità ebraica e non solo.