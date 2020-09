Novara, picchiate da due vicini perché omosessuali: il video dell'aggressione 

Picchiate perché omosessuali. E' la storia di Rosa e Ambra due ragazze lesbiche che a Novara sono state pestate pesantemente da due vicini. "Sono circa tre anni che subiamo le offese del vicinato, ma ultimamente la situazione è peggiorata". E' la denuncia di Ambra che a "Live - Non è la d'Urso" parla dell'aggressione subita recentemente e chiede di mandare in onda le immagini in cui due condomini la prendono a calci e pugni.

Al suo fianco c'è Rosa, anche lei è stata picchiata anche se non compare nel video. Le due ragazze che convivono da tre anni raccontano di essere continuamente offese da molti dei loro vicini e la motivazione sarebbe la loro omosessualità. "Urlano dai balconi, lesbiche di m...a", racconta Rosa a Barbara d'Urso che però legge una nota degli autori dell'aggressione che si difendono affermando di aver aggredito le ragazze perché sarebbero stati minacciati con un coltello. "Dal video - racconta Ambra - si vede che non lo impugnavo contro di loro, lo avevo con me per difendermi".