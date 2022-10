Novara, 21enne muore in un incidente pochi istanti prima della nascita della sorellina

Sabato mattina alle 6.20 una ragazza di 21 anni, Syria Esposito , residente a Varallo Pombia, ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo quanto riportano i siti locali, tra cui Novara Today, 15 minuti dopo, alle 6.35, è nata la sorellina della ragazza. Il padre avrebbe saputo dell'incidente dalle forze dell'ordine proprio quando si stava preparando per andare in ospedale dalla neonata.

"Purtroppo il destino ha voluto questo. Alle 6.20 Syria ci ha lasciati a causa di un incidente stradale costatole la vita, alle 6.35, 15 minuti dopo la sua scomparsa, è venuta al mondo la sua sorellina Corinne Fiorella": queste le parole del padre della vittima,

Rosario Esposito

. Syria, che si era trasferita in Trentino per lavoro, "era tornata per poterla conoscere e stare con noi. Ma è morta un quarto d’ora prima che lei nascesse. Ora spero che la legge faccia il suo dovere. Ma niente mi ridarà indietro mia figlia", ha aggiunto l'uomo, come riporta il Corriere Torino.

L'incidente -

Syria, che viaggiava su una Megane Station Wagon con altri due ragazzi, è morta sul colpo e quando sono arrivati i soccorsi per lei non c'era più nulla da fare. La vettura su cui viaggiavano i giovani, una Megane Station Wagon, ha sbandato e ha preso i muretti di cemento di un ponticello su un canale.

Il giovane che era alla guida dell'auto, un 23enne nonché fidanzato di Syria, è in stato di arresto con l’accusa di omicidio stradale. La decisione da parte dei carabinieri è scattata dopo gli esiti degli esami effettuati in ospedale, dove il ragazzo si trova ricoverato con ferite di media gravità. E' risultato avere nel sangue un tasso alcolico di molto superiore ai limiti di legge.

A bordo della vettura assieme al giovane che guidava, residente a Novara, e alla 21enne c'era un altro ragazzo, un 22 anni di Oleggio, che in un primo momento è stato ricoverato in rianimazione all'ospedale "Maggiore" di Novara" ma poi è morto. "Pensate bene prima di mettervi alla guida, il vuoto che lascia la morte di un figlio è incolmabile", ha scritto il padre di Syria su Facebook.