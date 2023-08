Novara, si presentano all'esame per la patente con gli auricolari: denunciati

Si sono presentati alla motorizzazione civile di Novara per sostenere l'esame per la patente, ma con sé avevano degli auricolari per farsi suggerire le risposte.

Per questo motivo sei persone sono state denunciate in stato di libertà per tentata truffa ai danni dello Stato. A insospettirsi sono stati gli esaminatori, che notando alcuni atteggiamenti strani da parte dei sei hanno deciso di chiamare i carabinieri.