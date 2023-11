Novara, offrono droga a due 14enni e le violentano: fermati in aeroporto prima della fuga all'estero

Costrette a consumare droga

Le tre minorenni si erano allontanate in giornata da una comunità del Milanese, dove erano ospiti, per tornare a Novara dove hanno incontrato i due trentenni conosciuti il giorno precedentemente. Dopo averle condotte in un'abitazione occupata abusivamente, i due uomini le avrebbero costrette a consumare stupefacenti per poi abusare sessualmente due di loro.