Novara, con scusa ripetizioni molestava studentesse: prof denunciato

Invitava le studentesse ad approfondimenti extra scolastici, in aule appartate del liceo in cui insegnava o nella sua abitazione, per poi molestarle. Un professore di Novara è stato interdetto per un anno dalla professione dopo la denuncia di alcune delle vittime. Dopo aver perquisito l'abitazione, gli inquirenti hanno sequestrato al docente anche il telefono cellulare, un computer e il tablet.