No vax col braccio in silicone, l'infermiera che lo ha scoperto: "Mi ha chiesto di prestarmi alla sceneggiata"

"Non era proprio silicone, sembrava più gommapiuma. Una volta scoperto mi ha chiesto anche di chiudere un occhio e procedere senza dire niente". A "Pomeriggio Cinque" parla Filippa Bua, l'infermiera che ha scoperto un 50enne no vax che si è presentato nell'hub vaccinale di Biella con un braccio finto pur di ottenere il Green pass. L'uomo, che è stato denunciato, sarebbe un operatore sanitario sospeso dal servizio perché non vaccinato.

"Era molto gentile - ha raccontato in collegamento l'infermiera - aveva una felpa con una cerniera, al di sotto della quale aveva una t-shirt. Poi mi ha mostrato il braccio, calandosi un po' la manica della felpa e alzando quella della maglietta. Ma ho capito subito che qualcosa non andava". Bua, infatti, ha riconosciuto subito che quel braccio non poteva essere vero: "Sembrava gommapiuma - ha spiegato - ma era palese fosse finto, il colore della carnagione era completamente diverso da quello della sua pelle".

Il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, anche lui in collegamento con il programma di Barbara d'Urso, ha voluto condannare l'episodio: "Crediamo nelle regole e nella scienza - ha detto Cirio - la nostra infermiera è stata straordinaria a capire cosa stesse accadendo e questo episodio deve essere punito con rigore".