No Tav occupano i binari della linea ferroviaria Torino-Bardonecchia

Ansa

Hanno occupato i binari della linea ferroviaria internazionale Torino-Bardonecchia, all'altezza di Bruzolo, i No Tav che da lunedì sera protestano in Val di Susa contro l'avvio dei lavori per il nuovo autoporto di San Didero, opera connessa alla realizzazione della Torino-Lione. Le forze dell'ordine, che prima hanno respinto il tentativo dei manifestanti di occupare il cantiere, hanno poi sgomberato i binari.