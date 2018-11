No Tav: "Negate le nostre ragioni, 8 dicembre scenderemo in piazza"

"Dai governi degli ultimi 30 anni non è mai stato permesso un confronto tecnico sui dati. E adesso partiti, sindacati e lobby industriali e di categoria, con l'appoggio sfrontato e interessato di tutti i maggiori media, hanno deciso di attaccare il movimento No Tav, negando le nostre ragioni documentabili". E' l'accusa del movimento di oppositori alla Torino-Lione, che annunciano una "grande manifestazione in piazza" l'8 dicembre a Torino.