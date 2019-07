No Tav avvisano Conte: "La lotta prosegue, noi fermeremo i lavori" | "Governo sarà responsabile di questo scempio"

"Sabato in migliaia a cantiere Chiomonte, fermarlo tocca a noi" - "La nostra lotta prosegue - dicono i No Tav -. Lo faremo come abbiamo sempre fatto mettendoci di traverso quando serve e portando le nostre ragioni in ogni luogo di questo Paese che siamo convinti stia con noi". Il comunicato emesso dal Movimento No Tav chiama a raccolta tutti gli aderenti e fissa anche i prossimi appuntamenti: "Dimostreremo fin da subito la nostra vitalità, con il festival Alta Felicità che prenderà il via giovedì portando migliaia di notav nella nostra Valle, e che porteremo tutti insieme a vedere il cantiere sabato pomeriggio! Fermarlo è possibile, fermalo tocca a noi", aggiungono.

"Non farla costerebbe di più? Scusa per mantenere in piedi governo" - "Dopo la diretta del Presidente Conte c'è finalmente chiarezza e come abbiamo sempre sostenuto: amici dalle parti del governo non ne abbiamo mai avuti. La manfrina di tutti questi mesi giunge alla parola fine e il cambiamento tanto promesso dal governo, getta anche l'ultima maschera, allineandosi a tutti i precedenti". Scrivono ancora i No Tav. Secondo il Movimento della Val Susa "è dal 2001 che risentiamo le solite parole da parte dei vari presidenti del Consiglio, e quelle oggi di Conte, anche se condite dalla 'responsabilita' del padre di famiglia', non sono altro che la solita dichiarazione di chi cambia tutto per non cambiare niente, tenendo in piedi un dibattito in questi mesi, che è sempre stato ambiguo negli atti concreti, e questo è il risultato".



"Tav è il bancomat della politica" - Per i No Tav si tratta di "una scusa per mantenere in piedi il governo e le poltrone degli eletti, sacrificando ancora una volta sull'altare degli interessi politici di pochi, il futuro di molti". "Conte fino a poco tempo fa si era detto convinto che quest'opera non serviva all'Italia perché troppo costosa per i benefici - spiegano -. Aveva letto bene l'analisi consegnatagli dalla commissione nominata, ed ora ha cambiato idea, fulminato sulla via Damasco da promesse di finanziamenti europei o da equilibri politici da mantenere? Abbiamo sempre definito il sistema TAV il bancomat della politica ed è solo di oggi la richiesta di arresto per il direttore della CMC che è il general contractor della Torino Lione. Un piccolo esempio di cosa abbia scelto il presidente Conte, altro che interessi degli italiani!", aggiunge il movimento.