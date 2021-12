Nel Torinese sequestrate 6 tonnellate di fuochi d'artificio

-afp

Oltre sei tonnellate di fuochi d'artificio sono state sequestrate in un'operazione della guardia di finanza di Torino, che ha portato alla scoperta di otto depositi di materiale pirotecnico stoccato illecitamente e destinato ai festeggiamenti delle prossime festività natalizie. La loro vendita avrebbe consentito introiti per oltre 1 milione di euro. Cinque persone sono state denunciate per detenzione illecita di materiale esplosivo.