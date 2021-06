Nel Cuneese bimbo di 10 anni muore su rimorchio trattore

ansa

A Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo, un bambino di 10 anni è morto probabilmente travolto dal grano appena trebbiato. Il piccolo si trovava su un rimorchio pieno di grano trainato da un trattore. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso del 118, ma sono stati vani i tentativi di rianimazione. Sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente