'Ndrangheta, arrestato a Barcellona Vittorio Raso: era latitante dal 2018

Vittorio Raso, 41enne detto "Esaurito", personaggio di spicco della 'ndrangheta calabrese radicata a Torino, è stato arrestato a Barcellona grazie alla collaborazione tra la polizia di Stato e la Policia Nazional spagnola. Era latitante dal 2018 in seguito a una condanna in primo grado a vent'anni per traffico internazionale di droga. A Torino era nella consorteria della famiglia Crea. Il blitz ha portato anche al sequestro di 360mila euro in contanti.