Mottarone, Consiglio giudiziario: decisione di cambiare gip non fu corretta

IPA

La decisione del presidente del tribunale di Verbania di sostituire il giudice Donatella Banci Buonamici con Elena Ceriotti nell'inchiesta sulla strage del Mottarone non è stata corretta. E' la conclusione del consiglio giudiziario di Torino, che ora invierà il parere al Csm perché valuti quali provvedimenti prendere. Per i giudici non è stata corretta neanche l'auto-assegnazione del fascicolo, poiché Banci non poteva esercitare funzioni da gip.