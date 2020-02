Cuneo, studentessa non supera l'esame di maturità per due volte: i giudici bocciano i professori

Federica, una 20enne di Mondovì, in provincia di Cuneo, dovrà sostenere l'esame di maturità per la terza volta. Ma non per una scarsa preparazione scolastica ma, secondo i giudici, per colpa dei professori della commissione. Il tribunale ha infatti stabilito che i docenti, nello svolgere il colloquio orale, non hanno rispettato le nuove regole dettate dal ministero dell'Istruzione, portando così la ragazza alla bocciatura.