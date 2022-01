Minimoto sbatte contro barriera, grave bambino di 5 anni nel Novarese

ansa

Un bambino di 5 anni ha riportato gravi ferite finendo contro una barriera mentre era in sella a una minimoto vicino a una pista da motocross, a Bellinzago (Novara). Il piccolo, ricoverato con prognosi riservata all'ospedale Maggiore di Novara, ha riportato traumi cranico e toracico, ma la sua vita non sarebbe in pericolo di vita.