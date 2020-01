Migranti, rivolta al Cpr di Torino: appiccati incendi in serie 

Rivolta nella notte al Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino, dove un gruppo di ospiti ha appiccato incendi in tutti gli edifici del complesso. I disordini hanno interessato in particolare l'area bianca, verde e rossa, dove sono trattenute complessivamente più di 100 persone. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e la polizia è stata impegnata, sino a domenica mattina, nelle operazioni necessarie a riportare la calma.