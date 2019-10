Maltempo nell'Alessandrino, scuole chiuse e 123 persone evacuate

Continuano in provincia di Alessandria i monitoraggi del territorio per il maltempo. Centri operativi misti sono in funzione nelle aree più colpite negli ultimi giorni, dalla Val Lemme, al confine con la Liguria, fino al Tortonese. In totale, secondo i dati della Protezione civile, le persone evacuate sono 123. In diverse località dell'Alessandrino le scuole restano chiuse.