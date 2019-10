Maltempo, la Regione Piemonte chiede lo stato di emergenza

La Regione Piemonte chiederà lo stato di emergenza per i danni causati dal maltempo delle ultime ore nell'Alessandrino. E' stato il presidente della Regione, Alberto Cirio, in prefettura ad Alessandria per fare il punto sulla situazione, a renderlo noto. "Quando conteremo i danni, oltre a far piangere il cuore, non possiamo lasciare soli sindaci e privati, abbiamo bisogno che lo stato ci sia", e' l'appello del governatore piemontese.