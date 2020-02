Ivrea, auto travolge due donne sulle strisce pedonali: una è morta, grave l'altra

Due donne, di 70 e 60 anni, sono state investite sulle strisce pedonali a Ivrea: la più anziana è morta in ospedale, mentre l'altra è ricoverata in gravi condizioni. Stavano attraversando quando sono state travolte da una Fiat Croma. Trasportata in ospedale in codice verde anche la conducente dell'auto e una persona che si è sentita male mentre prestava soccorso alle investite.