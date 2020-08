Incendio in palazzina a Torino: 10 persone evacuate, 5 in ospedale

Un incendio è divampato a Torino in una palazzina nel quartiere Falchera: dieci persone sono state evacuate, e cinque sono state trasportate all'ospedale Giovanni Bosco. A quanto pare il rogo è stato causato dal corto circuito di una lampada in un appartamento al secondo piano: l'alloggio, che in quel momento era vuoto, è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco.