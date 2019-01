In Siria per combattere Isis,pm Torino chiede 4 misure sorveglianza

La procura di Torino ha chiesto misure di "sorveglianza speciale" per quattro persone che, in tempi diversi, sono andate in Siria per unirsi alle Unità di milizia popolare curde (Ypg) che combattono, fra l'altro, contro l'Isis. La richiesta, che comporta anche l'obbligo di dimora, è stata notificata dalla Digos di Torino.