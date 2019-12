Guadagna 140mila euro in 4 anni e ottiene reddito di cittadinanza: denunciata badante nel Torinese

Ha guadagnato quasi 140mila euro in quattro anni lavorando come badante e beneficiando del reddito di cittadinanza . La donna, una 50enne di origini romene residente nel Torinese, è stata smascherata e denunciata dalla guardia di finanza. Il reddito, ora revocato, era stato ottenuto presentando documentazioni false. Sul caso indagano le Fiamme gialle della compagnia di Susa.

La donna, che lavorava in diversi paesi del Torinese, non ha mai dichiarato il suo reddito al fisco. Le somme erano poi trasferite su conti correnti in Romania.