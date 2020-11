Grattacielo della Regione Piemonte, otto rinvii a giudizio

ansa

Otto rinvii a giudizio sono stati disposti al termine dell'udienza preliminare per un filone d'inchiesta relativo alla costruzione del grattacielo destinato a ospitare, a Torino, gli uffici della Regione Piemonte. Il provvedimento riguarda funzionari e amministratori di società fornitrici. Per 5 di loro il pm Pelosi ha contestato il concorso in peculato da 15 milioni di euro versati dalla Regione per opere mai eseguite o materiali mai entrati in cantiere.