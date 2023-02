Furgone con 35 migranti stipati scoperto da sindaco nel Cuneese

Un furgone con 35 migranti stipati, mentre cercavano di passare il confine italo-francese al Colle della Maddalena, è stato scoperto da un sindaco nel Cuneese.

Monica Ciaburro, primo cittadino di Argentera, ha notato un veicolo fermo in località Bersezio nonostante il confine fosse interrotto a causa di una forte nevicata. I carabinieri hanno identificato 35 persone a bordo e anche il "passeur" che li stava conducendo in Francia. Gli immigrati, originari di Bangladesh, India e Pakistan, sono stati trovati in buone condizioni di salute.