Funivia Stresa Mottarone, il piccolo Eitan migliora e comincia a mangiare

I vigili del fuoco hanno inviato a Eitan, il piccolo superstite della strage della funivia del Mottarone, un elmetto da pompiere con il suo nome e una maglietta di Grisù, il noto draghetto-pompiere dei cartoni animati. "Vigili del fuoco vicini al piccolo Eitan, l'elmo con il suo nome glielo abbiamo mandato dal personale sanitario dell'ospedale Regina Margherita di Torino dove è ricoverato - scrivono i vigili del fuoco sul loro account Twitter -. Forza Eitan, siamo tutti con te".

Ha iniziato a mangiare Eitan, il bambino di 5 anni unico sopravvissuto alla strage della funivia Stresa-Mottarone. Lo si apprende dall'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dove è ricoverato: "Le condizioni di Eitan sono in significativo miglioramento ma la prognosi rimane riservata. Per la prima volta ha cominciato a mangiare alimenti morbidi e leggeri". Il piccolo rimane in Rianimazione per precauzione.