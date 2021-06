Funivia Stresa Mottarone: due indagini anche su Alpyland, il bob a rotelle gestito da Nerini 

Luigi Nerini, gestore dell'impianto della funivia del Mottarone , sarebbe coinvolto in altre due inchieste per altrettanti incidenti avvenuti sull' impianto Alpyland , una pista su rotaia, sempre a lui riconducibile. Gli incidenti si sono verificati nel 2017 e nel 2019, provocando il ferimento di un dipendente e di un passeggero. In entrambi i procedimenti il reato ipotizzato è quello di lesioni colpose.

"Insofferenza al rispetto delle misure di sicurezza" - La procura di Verbania si è servita della circostanza per chiedere la custodia cautelare per Nerini, il quale, secondo i pm, aveva manifestato "insofferenza ad uno scrupoloso rispetto delle misure di sicurezza volte a tutelare l'incolumità degli utenti di tale genere di impianti". Il gip ha respinto la proposta. Gli episodi erano stati citati per giustificare il pericolo di fuga, secondo la procura, pericolo poi non rilevato dal gip.