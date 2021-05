Funivia Mottarone, von der Leyen: "Sono addolorata per la tragedia"

Ansa

"Sono molto addolorata per il tragico incidente" della funivia Stresa-Mottarone che ha provocato la morte di 14 persone. Lo ha scritto, in italiano, su Twitter il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, aggiungendo: "Ai familiari delle vittime tra cui purtroppo diversi bambini porgo il profondo cordoglio dell'Europa. E condivido la grande apprensione per quanti stanno lottando in queste ore per la vita".