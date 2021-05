Funivia Mottarone, Eitan fuori pericolo: presto lascerà la Rianimazione 

L'unico sopravvissuto all'incidente sulla funivia del Mottarone, il piccolo Eitan, non è più in pericolo di vita. "Le condizioni sono in significativo miglioramento e la prognosi è stata sciolta", si apprende da fonti mediche dell'ospedale Regina Margherita di Torino, che spiegano che il bambino martedì uscirà dalla Rianimazione e sarà trasferito in un reparto di degenza.