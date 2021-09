"E' stata una mossa gravissima, un'altra tragedia per Eitan , messa in atto dalla famiglia materna". Lo ha detto Aya Biran, la zia paterna del bambino unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone e portato in Israele dal nonno materno . La donna ha poi aggiunto: "Voglio portare a conoscenza delle autorità israeliane che il nonno materno è stato condannato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua ex moglie, la nonna materna".

In lacrime, la zia del piccolo ha poi ricordato che "Eitan un cittadino italiano, Pavia è la sua casa dove è cresciuto, noi lo aspettiamo a casa, siamo molto preoccupati per la sua salute". Per Aya Biran quello del nonno paterno è stato un comportamento "criminale". "Tu che vieni con la forza, con la violenza - ha scritto in un post -. Nell'atteggiamento che il denaro può comprare tutto. Mentire davanti al tribunale, cercando di distorcere fatti esistenti e provati. Tieni il passaporto israeliano di Eitan. Sono condotte nelle dinamiche della malavita".

Dal punto di vista legale, la donna ha raccontato che "l'ordine della giudice, le mie richieste e le richieste ai legali della famiglia Peleg sono stati ignorati". Il Tribunale di Pavia, ha aggiunto, aveva ordinato "alla famiglia Peleg di consegnare a me entro il 30 agosto il passaporto israeliano del bambino, che era in possesso, per motivi non chiari, del nonno materno".

Non si dà pace la zia paterna: "Il suo letto è vuoto, i suoi giochi e vestiti lasciati indietro, la sua nuova scrivania, il suo nuovo zaino scolastico, quaderni, astuccio e libri pronti per iniziare l'anno scolastico domani, lunedì 13 settembre. Nell'ultima settimana ha già fatto il suo primo giorno di scuola, insieme alla cugina della stessa età e hanno fatto l'inserimento. E' stato iscritto alla scuola dai suoi genitori, a gennaio 2020, nello stesso istituto in cui ha frequentato l'ultimo anno della scuola materna".

A causa della tragedia che ha vissuto, ha ricordato la donna, "Eitan è seguito attualmente da un fisiatra, una fisioterapista e dev'essere sottoposto regolarmente a queste terapie per il suo bene. Deve essere sottoposto proprio questa settimana a visite di controllo ospedaliere, una a Torino e una a Pavia".