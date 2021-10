Fuga di gas nel Cuneese, esplosione in una cascina nella notte

IPA

Due persone sono rimaste ferite, una in modo grave, nell'esplosione avvenuta nella notte in una cascina di Savigliano, nel Cuneese. A causarla, secondo i vigili del fuoco, una fuga di gas dall'impianto Gpl. All'alba di sabato a Rossana, sempre nel Cuneese, un'altra fuga di gas, anche questa causata dal malfunzionamento dell'impianto Gpl, aveva provocato un'esplosione in un'abitazione a due piani: era rimasto ferito il proprietario 75enne.