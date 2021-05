Frontale tra auto e mezzo pesante, due vittime nel Cuneese

ansa

E' di due vittime il bilancio di un incidente stradale avvenuto sera a Savigliano, nel Cuneese. Due uomini viaggiavano su un'auto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un camion lungo la Sp 115, in direzione Vottignasco. Illeso l'autista del mezzo pesante, ferita una ragazza.