15 ottobre 2021 07:58

Torino, presidio contro il Green pass alla Fiat Avio di Rivalta

Un centinaio di lavoratori privi di Green pass protestano in presidio davanti ai cancelli della Fiat Avio a Rivalta, alle porte di Torino. "Sono 32 anni che lavoro qui - sostiene Francesco - e oggi non posso entrare perché non sono vaccinato. Ci stanno privando della libertà. Solo in Italia bisogna pagare per entrare al lavoro".