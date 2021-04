13 aprile 2021 12:19

Tav, scontri in Val di Susa per la costruzione del nuovo autoporto

Tensione nella notte in Val di Susa tra No Tav e forze dell'ordine, a San Didero per l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo autoporto dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia. Pietre e petardi sono stati lanciati contro la polizia dai manifestanti accorsi per il timore che volessero sgomberare il presidio No Tav. Gli agenti hanno risposto coi lacrimogeni. Gli scontri sono proseguiti durante la mattina: circa un centinaio di militanti ha provato a raggiungere il cantiere, ma sono stati allontanati dalla polizia con una carica di alleggerimento.