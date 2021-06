Firenze, smantellata banda di rapinatori di Rolex: 7 arresti

ansa

I carabinieri di Firenze hanno smantellato una band di rapinatori di Rolex in trasferta. Sette persone, tra i 24 e i 53 anni, sono state arrestate (cinque in carcere, due ai domiciliari). Da Napoli si muovevano verso il Centro Nord, in particolare nel capoluogo toscano e a Torino. La banda colpiva dopo pedinamenti in moto, persone in strada, con orologio al polso di valore ingente.