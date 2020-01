Escursionista muore cadendo in un dirupo nel Torinese

Un escursionista di 63 anni è morto cadendo in un dirupo sulle montagne di Settimo Vittone (Torino). Il corpo è stato ritrovato domenica sera dai volontari del Soccorso Alpino di Ivrea, entrati in azione dopo l'allarme dato dalla moglie. L'uomo, S. G., residente a Quincinetto, era partito dalla propria baita per un'escursione, in un'area che conosceva perfettamente. Le operazioni di recupero del corpo saranno lunghe poiché la zona è molto impervia.