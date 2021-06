"E' caduta una cabina della funivia Stresa-Mottarone": la drammatica telefonata del 118 ai carabinieri

Ansa

"E' caduta una cabina della funivia di Stresa, in cima al Mottarone. Stiamo mandando tutti i mezzi che riusciamo a recuperare". Sono passate da poco le 12 di domenica 23 maggio quando un'operatrice del 118 comunica con queste parole quanto è appena accaduto ai carabinieri di Verbania. "In cima al Mottarone, non sappiamo esattamente dove. All'interno ci sono almeno sei persone, sicuramente gravissime...", aggiunge la donna che non perde mai la calma.