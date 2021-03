Discariche a cielo aperto nel Torinese, maxi sequestro di rifiuti e 3 denunce

-afp

Lastre di amianto, rottami ferrosi, oli esausti e materiale plastico per un totale di circa 3mila tonnellate: sono i rifiuti pericolosi individuati dalla Gdf di Torino in due discariche a cielo aperto di oltre 10mila metri quadri a Settimo Torinese. Le indagini hanno anche portato alla denuncia di tre amministratori delle società coinvolte per deposito incontrollato di rifiuti e gestione di discarica non autorizzata.