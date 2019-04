Delitto Murazzi, la notizia della condanna di Said fu mandata a un legale sbagliato

Non ci fu solamente uno stallo nell'esecuzione della sentenza di Said Mechaquat, il 27enne accusato dell'omicidio di Stefano Leo a Torino, in riva al Po il 23 febbraio. Ci fu anche un errore di notifica delle carte processuali. Said, infatti, era stato condannato in via definitiva a 18 mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia. Ma la notizia non fu comunicata al suo legale d'ufficio bensì a un altro avvocato che non aveva mai assunto l'incarico.