Delitto Murazzi, Bonafede: "Presto ispettori a tribunale di Torino"

"L'ispettorato del ministero si è attivato con la massima tempestività per verificare quello che è accaduto". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rispondendo a chi gli chiedeva se avrebbe mandato gli ispettori del ministero dopo l'omicidio del giovane Stefano Leo. Il killer del ragazzo avrebbe dovuto non essere scarcerato ma era libero probabilmente per un ritardo di comunicazione tra procura e cancelleria del tribunale.