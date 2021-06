Cuneo, truffatori dei buoni spesa: sanzioni per 600mila euro

ansa

Centinaia di "buoni spesa" emessi per fronteggiare la crisi economica legata al Covid19, soprattutto per le fasce meno abbienti della popolazione, finiti nelle tasche di chi non ne aveva diritto. Ma la Guardia di finanza di Cuneo ha scoperto alcuni di questi e ha emesso sanzioni per 600mila euro: decine di autocertificazioni false. Oltre alle multe sono stati tutti segnalati ai comuni di residenza per il recupero dei sostegni indebitamente percepiti.