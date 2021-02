Cuneo, ragazzo tenta di uccidersi perché malato: carabinieri lo salvano

carabinieri

Due carabinieri di Cuneo hanno salvato un ventenne intenzionato a buttarsi nel Tanaro dal ponte Albertino di Alba, da un'altezza di 20 metri. Il salvataggio è avvenuto nel cuore della notte tra sabato e domenica, sotto una pioggia battente. Il ragazzo, in preda alla disperazione perché malato, era nel passaggio pedonale del ponte ed aveva scavalcato la ringhiera. I militari sono riusciti ad afferrarlo per un braccio e a portarlo in salvo.