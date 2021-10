Cuneo, operaio cade da un traliccio e muore

ansa

Incidente mortale sul lavoro a Bagnolo Piemonte, nel Cuneese, nei pressi di Pra 'd Mill e del monastero Dominus Tecum. Un operaio è caduto da un traliccio per cause ancora da chiarire. Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.