Cuneo, busta sospetta anche alla Balocco dopo Lavazza e Ferrero

Una lettera contenente una polvere sospetta, simile a quelle recapitate nei giorni scorsi a Lavazza, Vergnano e Ferrero, è arrivata anche alla Balocco, azienda dolciaria con sede a Fossano, in provincia di Cuneo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'ufficio corrispondenza dell'azienda, e gli artificieri dei carabinieri di Torino. La produzione prosegue e non è stato necessario evacuare l'azienda.