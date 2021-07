Cuneo, alpinista precipita in Valle Gesso: morto

ansa

Un alpinista genovese di 66 anni è morto dopo essere precipitato mentre tentava di scalare cima Fremamorta a 2.700 metri di altitudine, nel Comune di Valdieri (Cuneo), in valle Gesso. L'uomo sarebbe scivolato per alcune decine di metri poco prima di raggiungere la vetta. E' stato il compagno di cordata a dare l'allarme. La vittima è deceduta poco dopo il ricovero all'ospedale di Cuneo, dove era arrivato in condizioni disperate.