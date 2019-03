Cuneo, abusi sessuali su una 13enne: arrestato un militare

L'uomo si sarebbe reso responsabile di ripetute violenze sessuali a carico della giovanissima e avrebbe anche divulgato materiale pedopornografico attraverso i principali social network.



Il militare, dopo aver ottenuto la fiducia della ragazzina, si sarebbe fatto inviare delle foto intime, costringendola a subire dei rapporti sessuali pena la divulgazione delle immagini. I fatti risalgono ad aprile e sono continuati per diversi mesi, fino a quando la ragazzina non ha avuto il coraggio di aprirsi prima con gli amici e poi con i poliziotti della squadra mobile di Cuneo.



Gli investigatori, a quel punto, si sono messi alla ricerca dell'autore dei fatti e, grazie al rapporto con la Procura di Cuneo e di Torino (competente per il reato di divulgazione di materiale pedopornografico), sono riusciti a raccogliere in breve tempo il materiale necessario per incastrare il militare. La polizia non esclude che l'uomo possa esser stato protagonista di atti simili nei confronti di altre giovani vittime.