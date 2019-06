Crac Marenco, indagato anche ex colonnello della guardia di finanza

Figura anche un ex colonnello della guardia di finanza nella lista dei 51 indagati nell'inchiesta sul crac Marenco. Si tratta di Luigi Antonio Cappelli, per il quale la procura di Asti ipotizza il favoreggiamento personale. Nell'estate del 2014 l'ufficiale contattò l'allora comandante provinciale della Gdf di Asti, il colonnello Michele Vendola, per chiedere notizie sugli accertamenti su Silvia Grosso, compagna del'imprenditore Marco Marenco.