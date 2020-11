Covid, in Piemonte confermata didattica a distanza per seconda e terza media

Ansa

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l'ordinanza che conferma la didattica a distanza per la seconda e terza media. "Dobbiamo avere buonsenso ed essere prudenti per non vanificare i sacrifici fatti. Lavoreremo per rimodulare il calendario scolastico dell'anno in corso e recuperare dalla primavera, cessata l'emergenza, i giorni in presenza che sono stati persi", ha detto. La disposizione resta in vigore fino al 23 dicembre.