Coronavirus, Cirio: "In Piemonte la situazione è drammatica"

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha inviato al premier Giuseppe Conte e ai commissari straordinari per il coronavirus Borrelli e Arcuri, una lettera per spiegare la "drammatica" situazione piemontese. "Le nostre proiezioni ci dicono che in meno di tre giorni i casi di contagio raddoppieranno, avvicinandosi al livello di saturazione della rete di terapia intensiva regionale" ha scritto.