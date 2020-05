Coronavirus, 76enne salvato con l'ozonoterapia a Torino: ora si studia protocollo

Un 76enne positivo al coronavirus, ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Mauriziano di Torino, è stato salvato con l'ozonoterapia. Ora l'ospedale, tra i pochi in Italia, ha aderito allo studio di questa cura per la messa a punto di un protocollo terapeutico. Al momento sono una quindicina i pazienti affidati a un team multidisciplinare.